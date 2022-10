Dodatkowe pieniądze dla szpitali sieciowych w województwie podlaskim

Październik 4, 2022

Dyrektor podlaskiego oddziału NFZ i dyrektorzy szpitali, fot. A. Topczewska

Większość szpitali sieciowych w województwie podlaskim, które mają problem ze zbilansowaniem swojego budżetu dostanie dodatkowe pieniądze, by bez przeszkód realizować swoje zadania. Do końca tego roku będzie to ponad 15,5 miliona zł. Środki otrzyma m.in. Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

– Decyzją ministra zdrowia jako Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymaliśmy polecenie przeznaczenia dodatkowych pieniędzy dla podlaskich szpitali sieciowych jeszcze w tym roku kalendarzowym. Od września br. wszedł bowiem mechanizm korygujący tzw. 16 procent. Oznacza to, że te podlaskie szpitale, które miały określone wartości umów i nie osiągnęły 16-procentowego ich wzrostu, otrzymają dodatkowe środki. Te pieniądze pozwolą na to, by placówki mogły realizować świadczenia zdrowotne i mogły pokrywać koszty związane z funkcjonowaniem – mówi dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Maciej Bogdan Olesiński.

W woj. podaskim funkcjonują 22 szpitale sieciowe. – Współczynnik korygujący dotyczy większości podlaskich placówek, a kwota, którą otrzyma szpital będzie wyliczana indywidualnie – informuje dyrektor Olesiński.

Mechanizm korygujący 16 procent zostaje wprowadzony na okres od 1 września do 30 czerwca 2023. – W tymy roku na Podlasiu nasze szpitale sieciowe otrzymają więcej o 15 milionów 649 tysięcy złotych – podaje Maciej Bogdan Olesiński. – Mechanizm finansowy z NFZ jest elementem szerokiego pakietu działań, które mają wpłynąć na poprawę kondycji finansowej szpitali. Oprócz tego mechanizmu wzrosną wyceny w internie, SOR i IP, NiŚOZ. Zakładamy, że do końca tego roku dodatkowe pieniądze dla podlaskich szpitali pozwolą na realizację ich zadań.

Natomiast w zamian szpitale, które do tej pory były w najtrudniejszej sytuacji i otrzymają dodatkowe pieniadze, opracują plan działania, dzięki któremu będą mogły bilansować się w przyszłości.

Z dodatkowych pieniędzy cieszy się dyrektor Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku Agnieszka Uszyńska. – To dobrze, że usłyszano głos dyrektorów szpitali i przyszły dodatkowe środki. Najważniejsze jest bowiem zabezpieczenie udzielania świadczeń medycznych pacjentom. Jaką kwotę otrzymamy? Nie wiemy, ale są to dodatkowe fundusze, które pozwolą na dalsze funkcjonowanie szpitali – podkreśla dyrektor Uszyńska.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim dr Mirosław Reczko dodaje: – Mam nadzieję, że dofinansowanie pozwoli zbilansować wydatki, które ponieśliśmy i będziemy ponosić do końca roku. (at)