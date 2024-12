Dobry kierunek: Inżynieria produkcji. Aleksandra i Marcin Żukowscy opowiadają o wspólnych studiach magisterskich

30 listopada, 2024

Aleksandra i Marcin Żukowscy z córką, fot. A. Jakuć Aleksandra i Marcin Żukowscy z córką, fot. A. Jakuć

Czy można łączyć życie rodzinne, pracę zawodową i studia magisterskie? Małżeństwo Aleksandra i Marcin Żukowscy udowadniają, że to możliwe! W audycji z cyklu „Dobry Kierunek” na antenie Radia AKADERA opowiedzieli o swoich doświadczeniach na studiach magisterskich z inżynierii produkcji na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Decyzja o wspólnym studiowaniu nie była łatwa, ale wynikała z pasji do nauki i rozwoju osobistego. „Wiedza to inwestycja w naszą przyszłość” – podkreśla Aleksandra. Choć oboje są aktywni zawodowo i mają córkę, znaleźli sposób na pogodzenie obowiązków rodzinnych, pracy i nauki. „Dzięki wzajemnemu wsparciu potrafimy dzielić się obowiązkami i organizować czas tak, by wszystko się udało” – dodaje Marcin.

Inżynieria produkcji – kierunek z przyszłością

Aleksandra i Marcin wybrali inżynierię produkcji, ponieważ łączy ona aspekty techniczne, zarządzanie oraz wiedzę menedżerską. „To kierunek, który zawsze się przydaje – niezależnie od miejsca zatrudnienia. Otwiera szerokie możliwości zawodowe” – mówi Aleksandra.

Studenci uczą się m.in. zarządzania procesami produkcyjnymi, rozwiązywania problemów w firmach oraz pracy z nowoczesnymi technologiami, takimi jak druk 3D czy innowacyjne oprogramowanie. Ważnym elementem programu są zajęcia praktyczne realizowane w świetnie wyposażonych laboratoriach.

Praca zawodowa i studia – jak to połączyć?

Oboje pracują w tej samej firmie budowlanej, gdzie Aleksandra jest koordynatorem projektów na rynku niemieckim, a Marcin zajmuje się logistyką. „Wiele problemów, które spotykamy w pracy, teraz potrafimy nazwać naukowo i lepiej zrozumieć dzięki studiom” – podkreśla Marcin.

Dzięki zdobywanej wiedzy potrafią efektywniej zarządzać procesami i rozwiązywać trudności zarówno w pracy zawodowej, jak i w codziennym życiu. Aleksandra szczególnie docenia teorię ograniczeń, która uczy eliminowania barier i skutecznego planowania obowiązków.

Czy warto studiować w dorosłym wieku?

„Warto inwestować w siebie niezależnie od wieku” – zgodnie twierdzą Żukowscy. Dodatkowo podkreślają, że Politechnika Białostocka dostosowuje program studiów do potrzeb studentów, zwiększając liczbę zajęć praktycznych i wprowadzając innowacyjne rozwiązania.

„Studia na kierunku inżynieria produkcji to świetna opcja dla każdego, kto chce rozwijać się zawodowo i zdobywać nowe umiejętności” – podsumowuje Aleksandra. (AJ)

Posłuchaj audycji Dobry kierunek: Inżynieria produkcji.