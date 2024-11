Dobry kierunek. Budownictwo. Rozmowa ze studentką Julią Skorbiłowicz

23 listopada, 2024

Julia Skorbiłowicz, studentka budownictwa na Politechnice Białostockiej, fot. A Jakuć Julia Skorbiłowicz, studentka budownictwa na Politechnice Białostockiej, fot. A Jakuć

Budownictwo to kierunek, który łączy wiedzę techniczną, kreatywność i praktyczne zastosowanie nowoczesnych technologii. W audycji z cyklu „Dobry Kierunek” Adam Jakuć rozmawiał z Julią Skorbiłowicz, studentką czwartego roku budownictwa na Politechnice Białostockiej. Julia podzieliła się swoją pasją do tej dziedziny, opowiedziała o działalności w kole naukowym „Konkrecik” oraz o pierwszych krokach w pracy zawodowej.

Julia przyznała, że od zawsze łączyła zainteresowania artystyczne z naukami ścisłymi, co zainspirowało ją do wyboru budownictwa. Początkowo rozważała architekturę, ale rozmowa z mamą skłoniła ją do podjęcia studiów, które dają więcej praktycznych możliwości i mniej pracy biurowej. Jak mówi, była to świetna decyzja – studia na Politechnice Białostockiej spełniły jej oczekiwania i Julia planuje kontynuować naukę na studiach magisterskich na tej samej uczelni.

Studia pełne wyzwań i możliwości

Na kierunku budownictwo studenci uczą się projektowania budynków, dróg czy mostów pod kątem konstrukcyjnym i materiałowym. Program studiów obejmuje zarówno teoretyczne podstawy, jak i praktyczne zajęcia w laboratoriach. Julia podkreśla, że laboratoria pozwalają na doświadczenie procesu tworzenia betonu i badania nad jego składem. To idealne połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką.

– Budownictwo jest bardzo szerokim kierunkiem. Można wybrać specjalizację w budowie dróg, mostów lub budynków mieszkalnych. Każdy znajdzie swoją niszę – dodaje Julia.

Koło Naukowe „Konkrecik” – beton przyszłości

Julia aktywnie działa w Kole Naukowym „Konkrecik”, które zajmuje się badaniem betonu i innowacyjnych rozwiązań w budownictwie. Członkowie koła eksperymentują z betonami geopolimerowymi, ograniczającymi ślad węglowy, oraz tworzeniem kruszywa z odpadów takich jak szkło. Te działania nie tylko wspierają zrównoważony rozwój, ale także rozwijają kreatywność i praktyczne umiejętności studentów.

– To idealne połączenie nauki z zabawą. Możemy eksperymentować, testować nowe rozwiązania i przekładać teorię na praktykę – mówi Julia.

Praca zawodowa i przyszłość w budownictwie

Julia już podczas studiów rozpoczęła pracę jako inżynier budowy. Odpowiada za dokumentację, organizację materiałów i współpracę z podwykonawcami przy realizacji projektów drogowych. Jak sama przyznaje, początki były trudne, ale dzięki wsparciu zespołu szybko zdobyła pewność siebie i praktyczne doświadczenie.

– Na początku każdy student czuje się jak dziecko we mgle. Dlatego ważny jest mentor, który wskaże drogę i pokaże, jak wykorzystać wiedzę zdobywaną na studiach” – tłumaczy Julia.

Dla kogo budownictwo?

Julia zachęca zarówno chłopców, jak i dziewczyny do wyboru kierunku budownictwo. Jak podkreśla, kobiety coraz częściej odnajdują się w tej branży, a na jej kierunku już prawie 40% studentów to dziewczyny. Budownictwo wymaga samozaparcia i umiejętności analitycznych, ale daje też ogromne możliwości rozwoju.

– Nie bójcie się wyzwań! Budownictwo to świetny wybór dla każdego, kto chce rozwijać się w kreatywnym i praktycznym zawodzie”– dodaje Julia.

Posłuchaj całej rozmowy z Julią Skorbiłowicz w audycji z cyklu „Dobry Kierunek”.

