Dobrostan nauczyciela – druga edycja konferencji w Białymstoku. Posłuchaj rozmowy!

2 września, 2025

Małgorzata Kijak i Joanna Szmurło-Grzybko fot. Paweł Cybulski Małgorzata Kijak i Joanna Szmurło-Grzybko fot. Paweł Cybulski

Białystok ponownie stanie się miejscem spotkania osób, które na co dzień mierzą się z jednym z najbardziej wymagających zawodów – pracą nauczyciela. Druga edycja konferencji „Dobrostan nauczyciela” odbędzie się 27–28 września 2025 roku i poświęcona będzie trosce o zdrowie, równowagę i energię pedagogów.

Dlaczego warto wziąć udział?

Nauczyciel to nie tylko przewodnik po świecie wiedzy, ale również człowiek, który potrzebuje wsparcia i przestrzeni dla siebie. Organizatorzy – Fundacja Gra w Klasy – zauważają, że wśród szkoleń dla nauczycieli dominują te związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, a znacznie mniej mówi się o dobrostanie emocjonalnym, psychicznym i fizycznym. Ta konferencja odpowiada na tę potrzebę.

Program pełen inspiracji i praktyki

Podczas spotkania zaplanowano różnorodne prelekcje i warsztaty. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się m.in.:

jak rozpoznać i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu,

w jaki sposób odzyskać radość i sens w pracy,

jak poprzez techniki oddechowe i mindfulness znaleźć spokój,

jak dbać o swój wizerunek i poczucie pewności siebie,

jak wzmacniać relacje i czerpać z pasji.

Wśród prelegentów pojawią się psychoterapeuci, trenerzy, eksperci od zdrowia i stylu, a także znani nauczyciele-praktycy, w tym Dawid Łasiński (Pan Belfer).

Holistyczne spojrzenie na nauczyciela

Konferencja została zaprojektowana tak, aby wspierać nauczycieli w różnych aspektach życia – zarówno poprzez refleksję i rozwój wewnętrzny, jak i praktyczne ćwiczenia związane z ciałem czy stylem życia. Pierwszego dnia zaplanowano wykłady, a drugiego – warsztaty, w tym zajęcia jogi czy praktyki wspierające regenerację organizmu.

Dla kogo?

Choć wydarzenie powstało z myślą o nauczycielach, tematyka jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą poprawić swoje samopoczucie, znaleźć równowagę i skutecznie radzić sobie ze stresem. Patronem medialnym konferencji jest Radio Akadera.

Posłuchaj rozmowy Pawła Cybulskiego z organizatorką konferencji Małgorzatą Kijak oraz prelegentką psychoterapeutką Joanną Szmurło-Grzybko: