Doba Sportu 2025 w Politechnice Białostockiej – sport, integracja i dobra zabawa

22 maja, 2025

fot. P. Jakubiak fot. P. Jakubiak

Punktualnie w południe 21 maja Kampus Politechniki Białostockiej zamienił się w prawdziwe centrum aktywności fizycznej i radosnej integracji. Wszystko za sprawą kolejnej edycji Doby Sportu, czyli corocznego święta sportu akademickiego, które tradycyjnie przyciąga setki studentów, pracowników uczelni i miłośników zdrowego stylu życia. W tym roku w sportowych zmaganiach udział wzięły trzy uczelnie: Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet w Białymstoku.

Podczas Doby Sportu 2025 uczestnicy przez 24 godziny mieli okazję wziąć udział w licznych zawodach sportowych i turniejach. Rywalizacja toczyła się m.in. w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka czy tenis stołowy. Na boiskach i salach sportowych nie zabrakło emocji, zdrowej rywalizacji i dopingujących kibiców.

Doba Sportu na PB to nie tylko zawody – to także wydarzenie promujące aktywny tryb życia oraz dbanie o zdrowie. Uczestnicy mogli skorzystać ze strefy fitness, wziąć udział w zajęciach jogi na trawie, czy nauczyć się odpowiedniego oddechu na siłowni. Dla wielu studentów była to również okazja, by spróbować czegoś nowego, przełamać własne ograniczenia i aktywnie spędzić czas w gronie znajomych.

– Doba Sportu to świetna okazja, by wyjść z sal wykładowych, poruszać się, poznać nowych ludzi i poczuć ducha wspólnoty akademickiej. To wydarzenie, które pokazuje, że na Politechnice Białostockiej potrafimy łączyć naukę z pasją do sportu – mówiła jedna z uczestniczek.

Doba Sportu 2025 na Politechnice Białostockiej udowodniła, że sport to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim wspólna zabawa, integracja i inwestycja w zdrowie. Coroczna inicjatywa wpisuje się w kalendarz akademicki jako jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń, które z roku na rok zyskuje coraz większe grono fanów.

(pj)