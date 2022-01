Do użytku oddano kolejny fragment trasy Via Baltica

Styczeń 4, 2022

Kierowcy mogą już korzystać z kolejnego fragmentu drogi ekspresowej S61. To odcinek Wysokie – Raczki, o długości ponad 20 kilometrów, łączący województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie. Fragment ten stanowi część korytarza Via Baltica.

Koszt budowy to prawie 485 milionów złotych.

W ramach inwestycji wykonano drogę ekspresową o przekroju dwujezdniowym wraz z drogami serwisowymi. Wyremontowano także drogi lokalne, powstało m.in. 25 obiektów inżynierskich oraz węzeł Kalinowo.

– Via Baltica jest oczekiwaną drogą międzynarodową, która uaktywni region. Spowoduje, że tereny, które do tej pory były po części wykluczone komunikacyjnie, a posiadają potencjał gospodarczy, będą mogły go rozwijać. (…) S61 to droga ekspresowa, wygodna, bezpieczna, przewidywalna, która zastąpi niebezpieczną drogę nr 61 – mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Od sierpnia ubiegłego roku kierowcy mogą już korzystać z odcinków S61: Kolno – Stawiski i Stawiski – Szczuczyn. (ea)