Do ponad 100 szkół z Białegostoku i okolic trafi 6,5 mln złotych z UE

Czerwiec 23, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Ponad sto podlaskich szkół otrzyma dotacje na sprzęt informatyczny i środki do dezynfekcji, a także drobne remonty. Pieniądze w łącznej kwocie 6,5 mln zł pochodzą z Unii Europejskiej.

W ramach projektu blisko 450 nauczycieli weźmie udział w kursach dotyczących nauczania zdalnego i hybrydowego.

– Dotacja pozwoli uczniom i nauczycielom dostosować się do nowych warunków, wynikających z pandemii. Zapewni sprzęt elektroniczny do zdalnej edukacji, a także urządzenia i środki do dezynfekcji. Nauka stanie się łatwiejsza, bardziej przystępna, ale i bardziej bezpieczna – podkreślił Artur Kosicki.

Projekt zrealizuje Stowarzyszenie BOF, który stanowi Białystok i dziewięć ościennych gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny i Turośń Kościelna.(mt)