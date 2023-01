Do 1 lutego potrwa nabór do konkursu Podlaska Marka 2022

Styczeń 19, 2023

fot: Anna Augustynowicz/Wrota Podlasia fot: Anna Augustynowicz/Wrota Podlasia

Można już zgłaszać kandydatów do Podlaskiej Marki. To dziewiętnasta już odsłona tego prestiżowego konkursu, promującego to, co w Podlaskiem najlepsze.

Można wskazać m.in. produkty spożywcze, użytkowe, wydarzenia kulturalne, inwestycje, a także inicjatywy skierowane do osób z niepełnosprawnościami. Wszystkich kategorii jest dziesięć i w każdej zostanie wybrany jeden laureat. Jak co roku swojego faworyta wybiorą też internauci. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 lutego.

– To jest sztandarowe wydarzenie samorządu województwa. Pokazujemy to, co mamy najlepsze, a jest naprawdę czym się chwalić i to w wielu obszarach: biznesu, kultury, działań społecznych, wydarzeń, inwestycji i innych – mówił marszałek Artur Kosicki.

Swego kandydata do Podlaskiej Marki 2022 może zgłosić każdy poprzez stronę www.podlaskamarka.pl.

– Wszystkie zgłaszane produkty, przedsięwzięcia, usługi muszą być zlokalizowane na terenie naszego regionu, powinny mieć pozytywny wpływ na wizerunek regionu. Nie wolno też zgłaszać laureatów poprzednich edycji Podlaskiej Marki – powiedziała Magdalena Łyżnicka-Sanczenko, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku.

Następnie, kapituła konkursu ogłosi po trzech nominowanych w każdej z kategorii. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali finałowej. (mt)