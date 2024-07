Dni Otwarte Osiedla Akademickiego Politechniki Białostockiej

17 lipca, 2024

Politechnika Białostocka zaprasza na Dni Otwarte Osiedla Akademickiego! Od 17 do 23 lipca 2024 r. będzie można zwiedzić domy studenta ALFA i GAMMA, a także zapytać o zasady zakwaterowania w akademikach.

Osoby zainteresowane mogą w godzinach 9-15 przyjść do Centrum Obsługi Mieszkańców, który mieści się w DS Gamma przy ul. Zwierzynieckiej 8, lok. 3. Pracownicy Centrum odpowiedzą na pytania i zaproszą na krótką wycieczkę po obiekcie.

Do niewątpliwych atutów domów studenta PB należy ich lokalizacja. Charakterystyczne budynki zamykają kampus uczelni od strony ul. Zwierzynieckiej. To miejsce doskonale skomunikowane z centrum Białegostoku. Tuż obok są ścieżki rowerowe i Park Zwierzyniecki. Blisko stąd do Biblioteki PB, Klubu Gwint, czy na nowo otwarty kompleks boisk sportowych.

Pokoje studenckie są wyposażone w standardowe meble: łóżka, biurka, krzesła, regały, szafki. Posiłki można przygotować w ogólnodostępnych, nowocześnie urządzonych kuchniach. Do dyspozycji jest również pralnia, suszarnia oraz pomieszczenia do przechowywania rowerów. Jest też dostęp do Wi-Fi i parking. Co ważne teren Osiedla Akademickiego jest objęty całodobowym monitoringiem.

Podczas Dni Otwartych Osiedla Akademickiego będzie można zwiedzić wszystkie te miejsca i zapytać o zasady zakwaterowania.

Wystarczy w dniach od 17 do 23 lipca 2024 r., w godz. 9-15 przyjść do Centrum Obsługi Mieszkańców, Dom Studenta Gamma, ul. Zwierzyniecka 8, lok. 3. Pracownicy uczelni podpowiedzą m.in. jak złożyć podanie o akademik. (pc)