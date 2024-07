Akademiki za dobre wyniki oferuje maturzystom Politechnika Białostocka. Poznaj zasady i zobacz zdjęcia domów studenta!

20 nowych studentów będzie mogło zamieszkać za darmo przez rok w jednym z domów studenta na kampusie przy ul. Zwierzynieckiej.

– Stypendium mieszkaniowe będzie przyznane tym kandydatom, którzy na maturze napisanej w roku 2024 uzyskali co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia – mówi Artur Kozłowski, kierownik Działu Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej.

Kandydaci, którzy spełniają powyższe kryterium powinni do 23 lipca złożyć wniosek do biura Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 16. W akcji 'Akademiki za dobre wyniki” oferowane są pokoje 2-osobowe w dobrym standardzie.

– Pokoje są wyposażone standardowo w 2 łóżka, biurko, krzesła, regały, szafki, czyli wszystko to, co jest potrzebne jest także łazienka z prysznicem, która jest wspólna dla 2 pokoi. Również w budynku znajdują się miejsca do przygotowania jedzenia – dodaje Artur Kozłowski.