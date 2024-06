5 czerwca, 2024

Fot. UM Białystok Fot. UM Białystok

Dni Miasta Białegostoku 2024 odbędą się w dniach 21-23 czerwca.

Kuba Szmajkowski, Enej i Margaret to gwiazdy, które zainaugurują tegoroczną edycję. Piątkowe (21.06) koncerty rozpoczną się o 19:00.

– Kuba Szmajkowski, finalista pierwszego The Voice Kids, był też nominowany za swoją twórczość do Fryderyków – mówi Grażyna Dworakowska, dyrektorka Białostockiego Ośrodka Kultury. – Zespół Enej to jest tak energetyczny zespół, że nie sposób ich nie zauważyć na muzycznej scenie. Margaret wykona utwory z ostatniej płyty, a poza tym swoje wszystkie przeboje, tak zwane „the best of”.

Sobota (22.06) rozpocznie się od Podlaskiego Śniadania Mistrzów w ogrodach Pałacu Branickich. Zaplanowano też Ekologiczny Turniej Szachowy i Piknik Ekologiczny.

– O godzinie 19:00 po raz trzeci wręczymy na Rynku Kościuszki honorowe wyróżnienia Prezydenta Miasta Białegostoku „Urbi Meritus”, czyli zasłużony miastu – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. – Następnie o 20:00 odbędzie się koncert „Czułe struny” z udziałem Natalii Kukulskiej i Orkiestry Akademii Beethovenowskiej.

Natomiast w niedzielę (23.06) o godz. 18:00 w Kinie FORUM zaplanowano wręczenie Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku. Laureatami 31. nagrody zostali Izabela Dąbrowska, Michał Jarmoszuk, Marta Sawicka-Danielak i Mariusz Maciej Sokołowski.

Uroczystość uświetni koncert Alicji Majewskiej i Warsaw String Quartet. (jł)

Relacja Julii Łaty: