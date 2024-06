Dni Miasta Białegostoku 2024: koncerty na Rynku Kościuszki i na sali Forum

19 czerwca, 2024

Dni Miasta Białegostoku 2024 zapowiadają się wyjątkowo emocjonująco. Wydarzenia rozpoczną się w piątek 21 czerwca, kiedy na Rynku Kościuszki wystąpią Kuba Szmajkowski, Enej i Margaret. W sobotę 22 czerwca, scenę przejmie Natalia Kukulska wraz z Orkiestrą Beethovenowską, a uroczystości zakończy niedzielny koncert Alicji Majewskiej z Warsaw String Quartet w sali Forum.

W piątek 21 czerwca, na Rynku Kościuszki w Białymstoku odbędą się pierwsze koncerty w ramach Dni Miasta Białegostoku 2024. Na scenie wystąpią Kuba Szmajkowski, Enej oraz Margaret. Kuba Szmajkowski to finalista pierwszej edycji The Voice Kids. Jest znany z solowej kariery i współpracy z zespołem 4Dreamers. Enej, folkowy zespół z Olsztyna, zdobył popularność wygrywając Must Be the Music i jest znany z energicznych występów na festiwalach. Margaret to laureatka wielu nagród, jest jedną z czołowych artystek młodego pokolenia, której kariera obejmuje międzynarodowe sukcesy i polskojęzyczne albumy.

W sobotę 22 czerwca, na Rynku Kościuszki wystąpi Natalia Kukulska z Orkiestrą Beethovenowską. Natalia Kukulska, znana z muzyki popowej, eksperymentuje z różnymi gatunkami i twórcami, co zaowocowało albumem „Czułe struny”. Na płycie znajdują się kompozycje Fryderyka Chopina z dodanymi tekstami, które Kukulska napisała sama lub we współpracy z Melą Koteluk, Kayah, Gabą Kulką, Natalią Grosiak i Bovską. Aranżacje stworzyli czołowi polscy dyrygenci i aranżerowie. Orkiestra Beethovenowska, składająca się z utalentowanych młodych muzyków, współpracuje z międzynarodowymi kompozytorami i ma na koncie liczne nagrania muzyki klasycznej, rozrywkowej oraz filmowej.

W niedzielę 23 czerwca, w sali Forum odbędzie się koncert Alicji Majewskiej z Warsaw String Quartet. Alicja Majewska, absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki UW, rozpoczęła solową karierę w 1974 roku po występach z zespołem Partita. Znana z takich przebojów jak „Jeszcze się tam żagiel bieli”, „Odkryjemy miłość nieznaną”, „Być kobietą” i „To nie sztuka wybudować nowy dom”, artystka koncertowała na całym świecie. Jej współpraca z Włodzimierzem Korczem zaowocowała wieloma niezapomnianymi piosenkami i albumami. Warsaw String Quartet, składający się z absolwentów Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, od 2013 roku towarzyszy Majewskiej i Korczowi, zachwycając publiczność mistrzowskimi interpretacjami i wyjątkowym brzmieniem. Patronat medialny nad Dniami Miasta Białegostoku 2024 objęło Radio Akadera. (hp)