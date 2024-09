Dla Ciebie Festiwal podbił serca białostoczan!

9 września, 2024

fot.Dariusz Piekut PB fot.Dariusz Piekut PB

Miniony weekend na kampusie Politechniki Białostockiej obfitował w muzyczne emocje. Pierwsza edycja festiwalu Dla Ciebie przyciągnęła tłumy fanów, którzy przez dwa dni bawili się przy dźwiękach największych gwiazd polskiej sceny muzycznej.

Gwiazdy i tłumy

Weekendowy festiwal na Politechnice Białostockiej to wydarzenie, które na długo zapadnie w pamięć. Zarówno fani rocka, jak i hip-hopu znaleźli coś dla siebie. W piątek publiczność oszalała na punkcie energetycznego występu Agnieszki Chylińskiej, która udowodniła, że wciąż jest w świetnej formie. Sobota należała do miłośników mocniejszych brzmień – kultowy duet PRO8L3M rozgrzał publiczność do czerwoności.

Nie tylko muzyka

Oprócz muzycznych gwiazd, festiwalowiczów czekało wiele innych atrakcji. Można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce, a najmłodsi mieli okazję poznać PeBisia – maskotkę Politechniki Białostockiej. Miłośnicy motoryzacji z zaciekawieniem oglądali potężnego monster trucka z Wydziału Mechanicznego.

Co dalej?

Pierwsza edycja festiwalu Dla Ciebie okazała się ogromnym sukcesem. Teraz z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję. Jakich artystów usłyszymy na scenie w przyszłym roku? Tego jeszcze nie wiemy, ale jedno jest pewne – organizatorzy z pewnością nie zawiodą naszych oczekiwań. (pc)

