Defibrylatory AED w Białymstoku – jak ratują życie w przestrzeni publicznej?

1 sierpnia, 2025

Defibrylator, źródło: UM Białystok Defibrylator, źródło: UM Białystok

Defibrylatory AED w Białymstoku od kilku lat pełnią kluczową rolę w ratowaniu życia mieszkańców. Od 2017 roku urządzenia te są sukcesywnie montowane w przestrzeni publicznej, a ich obsługą i monitoringiem zajmuje się Straż Miejska w Białymstoku.

Ile defibrylatorów działa w Białymstoku?

Na terenie miasta znajduje się obecnie 19 miejskich defibrylatorów AED. Każdy z nich umieszczony jest w specjalnej kapsule ochronnej. Co ważne, jej otwarcie natychmiast wysyła sygnał do stanowiska dyżurnego Straży Miejskiej. Pozwala to błyskawicznie zareagować – na miejsce wysyłany jest patrol, który może udzielić pomocy lub zabezpieczyć urządzenie.

W ostatnich miesiącach doszło do dwóch realnych interwencji, w których defibrylatory zostały użyte w sytuacjach nagłego zatrzymania krążenia. To potwierdza, że system AED w Białymstoku działa sprawnie i skutecznie.

AED w przestrzeni publicznej – dlaczego to takie ważne?

Defibrylatory automatyczne (AED) to urządzenia, które zwiększają szanse na przeżycie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia nawet o 70%. Dlatego ich obecność w miejscach publicznych – takich jak centra handlowe, dworce, czy budynki urzędów – jest nieoceniona.

Co więcej, Straż Miejska w Białymstoku prowadzi regularne szkolenia z pierwszej pomocy i obsługi AED. Uczestniczą w nich zarówno uczniowie białostockich szkół, jak i pracownicy instytucji. Celem jest, aby jak najwięcej osób wiedziało, jak zareagować w sytuacji zagrożenia życia.

Ile kosztuje system AED w mieście?

Miasto zainwestowało już ponad 187 000 złotych w zakup defibrylatorów. Koszty utrzymania systemu są również istotne – miesięcznie monitoring urządzeń to ponad 2000 zł, a wymiana baterii i elektrod to wydatek od 5 do 12 tysięcy złotych rocznie.

Jednak – jak podkreślają funkcjonariusze – to inwestycja, która zwraca się w najcenniejszy sposób – ratując ludzkie życie.

(pc)