Darmowe badania i konsultacje. Dzień otwarty w BCO

Styczeń 31, 2020

źródło: Białostockie Centrum Onkologii źródło: Białostockie Centrum Onkologii

Białostockie Centrum Onkologii organizuje w sobotę (01.02) dzień otwarty. To okazja, by skorzystać z darmowych badań i konsultacji.

Panie będą mogły nauczyć się samobadania piersi czy wykonać mammografię – chodzi tu o kobiety między 50. a 69. rokiem życia. Ponadto zaplanowano badania znamion dermatoskopem, porady lekarza onkologa, porady urologiczne czy pomiar cukru i ciśnienia.

Dzień otwarty potrwa od 10.00 do 13.00. Jest organizowany jest w związku z przypadającym 4 lutego Światowym Dniem Walki z Rakiem. Przewodnim hasłem obchodów tegorocznego Światowego Dnia Walki z Rakiem jest APEL PUO i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, intensywne działania na rzecz zapewnienia równego dostępu w naszym kraju do europejskich standardów kompleksowej opieki onkologicznej. W naszym kraju pomimo poprawy wyników leczenia w okresie ostatnich 15-20 lat (z 30% do 48% przeżyć wieloletnich) nadal średnie wskaźniki przeżycia są niższe o 10-15 punktów procentowych od uzyskiwanych w większości krajów Unii Europejskiej. (mt/mc)