Czy irygator zastąpi nić dentystyczną?

20 maja, 2024

MATERIAŁ PARTNERA

Fot. Materiał partnera Fot. Materiał partnera

Wyobraź sobie, że w Twojej jamie ustnej są obszary, o których pielęgnacji często zapominasz. To przestrzenie międzyzębowe! Aby je wyczyścić, należy posłużyć się specjalnym przyrządem. Choć wciąż wiele osób stosuje nici dentystyczne, to irygator do zębów zyskuje coraz większą popularność. Czy urządzenie elektryczne może zastąpić tradycyjną nić?

Irygator do zębów to rodzaj myjki ciśnieniowej do oczyszczania trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej. W jaki sposób działa? W swojej pracy wykorzystuje strumień wody pod ciśnieniem, który skutecznie usuwa płytkę nazębną oraz resztki pokarmowe z przestrzeni międzyzębowych, kieszonek dziąsłowych oraz obszarów wzdłuż linii dziąseł. Oczyszczanie ich jest bardzo ważne, ponieważ włosie szczoteczki do zębów nie jest w stanie tam dotrzeć. Zalegająca płytka nazębna może wkrótce przerodzić się w kamień nazębny, który wywołuje próchnicę i ubytki zębowe, a usunąć go można tylko i wyłącznie w gabinecie u specjalisty.

Jak działa irygator do zębów?

Urządzenie do irygacji składa się z dwóch głównych elementów: rękojeści oraz rączki, która zakończona jest końcówką z dyszą strumieniową. W rękojeści znajduje się silniczek elektryczny, który napędza pompę połączoną ze zbiornikiem na wodę. Ciecz przedostaje się przez wlot pompy do wężyka mieszczącego się wzdłuż rączki irygatora. Z kolei wylot pompy łączy się z dyszą strumieniową, z której wydobywa się strumień o wybranym przez użytkownika ciśnieniu. Końcówki do irygatora powinny być wymieniane nie rzadziej niż co pół roku.

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje irygatorów do zębów: stacjonarne i przenośne. Przegląd popularnych modeli oraz przydatne informacje dotyczące ich działania znajdziemy np. na stronie https://denthelp.pl/blog/ranking-irygatorow Irygator stacjonarny wyróżnia się dużym rozmiarem, a jego zaletą jest spory zbiornik na wodę, który nie wymaga uzupełniania podczas irygacji. Zazwyczaj posiada też szerszy zakres ciśnienia do wyboru. Irygator przenośny to urządzenie bezprzewodowe, które można zabrać ze sobą na wakacje, gdyż wyposażone jest w wydajny akumulator. Jego wadą może być niewielki zbiornik, choć producenci irygatorów dbają o to, aby i w takim przypadku dolewki nie były konieczne. Ponadto charakteryzuje się nieco niższym ciśnieniem maksymalnym.

Czym jest nić dentystyczna?

Nić dentystyczna, podobnie jak irygator do zębów, służy do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych. Dzięki temu chroni zęby przed atakami próchnicy, a dziąsła przed paradontozą. Nici dentystyczne to produkty bardzo tanie i powszechnie dostępne.

Na rynku dostępne są nici o różnej grubości, które można dopasować do własnych szczelin między zębami, np. cienkie rekomendowane są osobom ze stłoczonymi zębami oraz krwawiącymi dziąsłami, a także użytkownikom aparatów ortodontycznych. Możemy wymienić następujące rodzaje nici dentystycznych:

standardowe, niewoskowane – nici nylonowe wielowłókienkowe, które bez problemu docierają do przestrzeni między zębami, jednak mogą się łamać i strzępić

woskowane – nici pokryte lekką warstwą wosku, są odporne na pękanie, lecz mogą mieć problem z dotarciem do wąskich przestrzeni

ortodontyczne – odpowiednio cienkie, przeznaczone dla użytkowników aparatów ortodontycznych, posiadaczy mostów oraz implantów

pęczniejące – zwiększają swoją objętość w kontakcie ze śliną, potrafią dopasować się do wszystkich przestrzeni międzyzębowych, są miękkie i delikatne

wybielające – rekomendowane osobom chcącym wybielić trudnodostępne miejsca

w swojej jamie ustnej

w swojej jamie ustnej miętowe – dedykowane pacjentom cierpiącym na halitozę, czyli przewlekły zespół nieprzyjemnego zapachu z ust

z fluorem – stworzone dla osób z tendencją do występowania próchnicy bądź paradontozy.

Irygator do zębów czy nić dentystyczna – co jest lepsze?

Zastanawiasz się, który przyrząd do pielęgnacji przestrzeni międzyzębowych jest lepszy? Spieszymy z odpowiedzią! Zdecydowanie skuteczniejszy oraz bezpieczniejszy dla naszych dziąseł jest irygator do zębów, który doskonale zastępuje nić dentystyczną. Stosując go, nie musisz pamiętać o technice czyszczenia ani obawiać się podrażnienia wrażliwej tkanki miękkiej. Ponadto jego strumień ma właściwości lecznicze, gdyż w sposób delikatny masuje dziąsła, tym samym poprawiając ich ukrwienie oraz wzmacniając je. Irygator jest urządzeniem o wiele droższym od nici dentystycznych. Wielu specjalistów uważa jednak, że warto w niego zainwestować, gdyż stanowi świetnie uzupełnienie codziennej pielęgnacji jamy ustnej.