„Czarna Dama” z pierwszą filmową nagrodą

Lipiec 15, 2020

źródło: mat. pras. źródło: mat. pras.

Nie doczekała jeszcze swojej premiery, a już może pochwalić się pierwszym filmowym wyróżnieniem. „Czarna Dama” została filmem miesiąca w kategorii „Najlepszy Dramat” w międzynarodowym konkursie European Cinematography AWARDS (ECA) dla niezależnych twórców filmowych z całego świata.

– Konkurs polega na tym, że specjaliści branży filmowej ECA ogłaszają półfinalistów, finalistów i zwycięzców każdego miesiąca. Co roku wybierany jest Best Of The Best (ze wszystkich kategorii), a nagrodą jest trofeum Golden Eagle. Po kompleksowym procesie oceny, nagradzani są najlepsi niezależni filmowcy, którzy otrzymują dostęp do profesjonalistów z branży filmowej, mogących zaoferować poradnictwo i inne formy pomocy w karierze – tłumaczy Hubert Buharewicz, kierownik produkcji filmu „Czarna Dama”. – Sędziowie oceniają jakość filmowania, kreatywność i umiejętność opowiadania historii. Misją festiwalu jest promowanie filmów i bycie kolejnym krokiem w karierze twórców – dodaje.



To pierwsze wyróżnienie dla filmu w całości nakręconego przez białostockich twórców. „Czarna Dama” miała mieć swoją premierę w marcu, ale z powodu wybuchu pandemii, jej termin musiał ulec zmianie. Jeżeli sytuacja nie ulegnie pogorszeniu, już jesienią film będzie można zobaczyć na ekranach kin.

Akcja „Czarnej Damy” rozgrywa się na terenach przedwojennej Białostocczyzny. Obraz przedstawia inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami kryminalną historię tajemniczej kobiety. W filmie zobaczymy najlepszych podlaskich aktorów: m.in. Adama Woronowicza, Ryszarda Dolińskiego czy Krzysztofa Zemłę. (mt/mc)