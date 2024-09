Cykl zdjęć o niedoborze wody zdobył grand prix na Międzynarodowym Festiwalu Fotografii INTERPHOTO

29 września, 2024

Interphoto 2024, fot. Hanna Kość Interphoto 2024, fot. Hanna Kość

10 najlepszych projektów z 400 zgłoszeń z całego świata jest prezentowanych na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej na wystawie konkursowej Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO.

Grand prix otrzymał hiszpański artysta Javier Arcenillas, który otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł oraz zaproszenie do indywidualnej wystawy w ramach Festiwalu INTERPHOTO w 2026 roku.

– Zwycięzca zrobił duży cykl o tym jak brakuje wody i jak to wpływa na życie nas wszystkich, ale też jakie jest to najokropniejsze w państwach, gdzie jest to najdotkliwsze i jak mieszkańcy tam cierpią. I to jest problem, który będzie w przyszłości dotykał całego świata – mówi Štěpánka Bieleszová, przewodnicząca jury Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO.

Na wystawie konkursowej Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej są projekty dotyczące wojny, spraw społecznych czy też zdjęcia historyczne wykorzystujące różne techniki komputerowe. (hk)

Relacja Hanny Kość: