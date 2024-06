Cyfrowe bezpieczeństwo w instytucjach samorządowych

11 czerwca, 2024

Bezpieczny samorząd w cyfrowym świecie, fot. Hanna Kość Bezpieczny samorząd w cyfrowym świecie, fot. Hanna Kość

O „Bezpiecznym samorządzie w cyfrowym świecie” rozmawiali dziś naukowcy, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji rządowych na kolejnej już konferencji w ramach koalicji na rzecz e-bezpieczeństwa województwa podlaskiego.

Spotkanie odbyło się w Politechnice Białostockiej, która jest partnerem koalicji.

– Jesteśmy blisko zagadnień cyfrowych, ale też jesteśmy uczelnią regionalną, która przede wszystkim działa na rzecz regionu, stąd jako ośrodek wiedzy chcemy być tym miejscem, gdzie odbywają się różne formy edukacji, również w zakresie cyberbezpieczeństwa – mówi rektor uczelni, prof. Marta Kosior-Kazberuk. – Chcemy też być ośrodkiem, który oferuje rozwiązania techniczne, technologiczne, organizacyjne również na rzecz cyberbezpieczeństwa.

Konferencja służyła przede wszystkim uświadamianiu na jakie zagrożenia są narażone samorządy.

– Wykradanie danych to podstawowa rzecz, ale także kompromitacja, czyli na przykład włamanie się na serwer i skompromitowanie wójta, burmistrza – mówi Mariusz Matejczyk, pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. informatyzacji. – Kolejna rzecz to szyfrowanie i okupy. Na terenie Polski zdarzało nam się dosyć często, że przestępcy włamywali się na serwery samorządów. A te są łatwym kąskiem, dlatego że nie mają często ekspertów, fachowców, są nieuświadomione i trzeba do nich docierać.

Zakres cyberataków na instytucje samorządowe jest bardzo szeroki.

– Za każdym zdarzeniem odkrywamy coś nowego, za każdym zdarzeniem sprawcy też modyfikuje swoje działania – tłumaczy młodszy inspektor Tomasz Haraburda, naczelnik wydziału w Białymstoku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. – Obecnie zmagamy się przede wszystkim z plagą oszustw, z plagą fałszywych informacji, które wpływają do samorządów, z plagą też cyberataków w postaci ataków na infrastrukturę samorządów. Widzimy znaczny wzrost, z każdym dniem coraz to nowe zagrożenia pojawiają się, więc musimy też modyfikować swoje działania i szkolić się, po to żeby jak najlepiej zwalczyć tą cyberprzestępczość.

Koalicję na rzecz e-bezpieczeństwa województwa podlaskiego zawiązało 8 podmiotów, w tym Politechnika Białostocka. Dzięki zawartej współpracy prowadzone są działania profilaktyczne, informujące o nowych metodach, które stosują cyberprzestępcy. (hk)

Relacja Hanny Kość: