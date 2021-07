ćwiczzPB. Uczelnia zachęca młodych do ćwiczeń

Lipiec 2, 2021

Seriale, chipsy i nieodłączny smartfon w dłoni – to wakacyjna rzeczywistość wielu młodych osób. Taka przerwa w nauce, choć pozornie odpręża, może zaszkodzić naszej kondycji. #ćwiczzPB zachęca Politechnika Białostocka. Uczelnia prezentuje serię treningów w swoich mediach społecznościowych You Tube, Facebook. Do aktywności fizycznej zaprasza uczniów i studentów.

– Jesteście zmęczeni nauką, brak wam energii? Zacznijcie z nami ćwiczyć. Wasze ciało i umysł szybko wam podziękują – zachęca dr n. med. inż. Jolanta Zuzda z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Jak wyjaśnia, zestaw ćwiczeń stworzyła specjalnie dla młodych osób, wykorzystując innowacyjny program zajęć rekreacyjnych. – Dzięki nim wyciszycie się, odprężycie, złapiecie balans między ciałem a umysłem. Pobudzicie mięśnie do działania – wylicza zalety ćwiczeń dr Zuzda.

Prezentowane ćwiczenia to autorski program dr n. med. inż. Jolanty Zuzdy z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. W siedmiu odcinkach specjalistka prezentuje zestaw prostych ćwiczeń, które nie tylko wzmacniają mięśnie i kręgosłup, ale też – jak zapewnia autorka serii – wyciszają i relaksują.

Do wykonania proponowanych ćwiczeń nie potrzeba specjalistycznego sprzętu. Ćwiczenia są łatwe i nie męczą. Nie są też czasochłonne – każda z serii ćwiczeń trwa od kilku do kilkunastu minut. Wszystkie nagrania będą dostępne na profilu Politechniki Białostockiej na YouTube i na uczelnianym Facebooku.

Nowe odcinki będą publikowane w każdy kolejny piątek od 2 lipca do 13 sierpnia. Pierwszy dostępny jest tutaj. (mt)