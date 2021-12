COVID-19. UwB uruchamia punkt szczepień na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych

Grudzień 1, 2021

fot. Małgorzata Turecka

Na kolejnym wydziale Uniwersytetu w Białymstoku będzie działał punkt szczepień. Tym razem będzie można zaszczepić się Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych. Punkt będzie tam czynny od 8 do 10 grudnia.

Z oferty szczepień może skorzystać każdy chętny. Na miejscu dostępne będą preparaty firmy Pfizer, Moderna, a także Johnson&Johnson. Aby skorzystać ze szczepienia w mobilnym punkcie należy posiadać skierowanie w systemie e-pacjent.

Szczepienia będą prowadzone w następujących godzinach: 8 grudnia (środa) – od 15.00 do 17.00, 9 grudnia (czwartek) – od 12.00 do 14.00 i 10 grudnia (piątek) – od 8.00 do 10.00.

Osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i otrzymały podstawową serię szczepień, będą mogły przyjąć dawkę przypominającą. Dodatkowo pracownicy uniwersytetu będą mogli skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciw grypie.

Wcześniej punkty szczepień uruchomiono na Wydziale Nauk o Edukacji, a także Wydziale Biologii UwB. (mt)