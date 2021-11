COVID-19. Pakiet rządowych rozwiązań w związku z „omikronem”

Listopad 29, 2021

źródło: Ministerstwo Zdrowia źródło: Ministerstwo Zdrowia

Zakaz lotów do siedmiu krajów afrykańskich, wydłużona kwarantanna dla osób przyjeżdżających do Polski spoza strefy Schengen, czy zmniejszone limity w restauracjach, hotelach, obiektach sportowych, kościołach. To pakiet rządowych obostrzeń w związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa o nazwie „omikron”. Zaczną obowiązywać od środy, 1 grudnia.

– Mamy do czynienia z nową mutacją, która została oceniona jako ryzykowna, czyli taką, która generuje ryzyko przyspieszenia procesów pandemicznych – powiedział minister Adam Niedzielski. – W związku z tą sytuacją pojawienia się nowej mutacji przygotowaliśmy pakiet alertowy obostrzeń.

Wprowadzony zostanie zakaz lotów z Botswany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA i Zimbabwe, dodatkowo osoby wracające z tych krajów nie będą mogą zostać zwolnione z kwarantanny przez 14 dni. Osoby podróżujące z krajów spoza strefy Schengen będą objęte kwarantanną wydłużoną z 10 do 14 dni, z której jednak będą mogły być zwolnione na podstawie testu PCR wykonanego po upływie 8 dni od przekroczenia granicy. W lokalach gastronomicznych, hotelach, obiektach kulturalnych i sportowych oraz kościołach będzie obowiązywał limit 50 procent obłożenia.

Wprowadzony zostaje także limit jednej osoby na 15 metrów kwadratowych m.in. na siłowniach, w klubach i centrach fitness, muzeach oraz obiektach handlowych. Natomiast w zgromadzeniach takich jak dyskoteki, wesela, komunie czy konsolacje, będzie mogło brać udział maksymalnie 100 osób.

Nowe obostrzenia maja obowiązywać do 17 grudnia. (mt)