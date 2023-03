Choroszcz. Do końca wakacji kierowcy nie pojadą przez ul. Żółtkowską

9 marca, 2023

Rozpoczęła się modernizacja ulicy Żółtkowskiej w Choroszczy. Do końca sierpnia ulica ta będzie zamknięta dla ruchu.

Chodzi o odcinek od ul. Rybackiej do rozjazdu w kierunku Złotorii. Objazdy zamkniętej ulicy Żółtkowskiej prowadzą ze Złotorii – w kierunku drogi serwisowej S8, do węzła i dalej w kierunku Alei Niepodległości oraz do miasta Choroszcz.

– Wszystkich uczestników ruchu prosimy o baczne zwracanie uwagi na znaki i nową organizację ruchu – mówi Urszula Glińska z Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

(mt)