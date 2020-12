Choinki pod kontrolą. Straż miejska sprawdza punkty sprzedaży drzewek

Grudzień 22, 2020

źródło: Straż Miejska w Białymstoku źródło: Straż Miejska w Białymstoku

Świerk, jodła, czy sosna? Prawdziwa, a może sztuczna? Na liście przedświątecznych zakupów nie może zabraknąć choinki. Jeśli kupujemy żywą – upewnijmy się, że pochodzi z legalnego źródła.

Okres przedświąteczny to czas, gdy pojawiają się punkty sprzedaży oferujące choinki. Kupujący nie pytają jednak skąd pochodzą drzewka, ale mundurowi już tak. Drzewka, które trafią do naszych domów muszą pochodzić z legalnych wyrębów, szkółek i hodowli. Kupując rośliny pochodzące ze specjalnych hodowli przyczyniamy się do ochrony lasów przed dziką wycinką, która niszczy leśny ekosystem.

Wzorem lat ubiegłych strażnicy miejscy rozpoczęli kontrole punktów sprzedaży świątecznych drzewek – chcą w ten sposób przede wszystkim wyeliminować przypadki wprowadzania do sprzedaży roślin pozyskanych nielegalnie.

Każdy sprzedawca musi wykazać, skąd pochodzą sprzedawane przez niego choinki. Dokument potwierdzający legalność zajęcia terenu oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej – to podstawowe dokumenty, które powinna okazać strażnikom osoba prowadząca przedświąteczny handel.

Pamiętajmy, że nie musimy czekać na kontrolę strażników miejskich – w trakcie zakupu choinki sami możemy poprosić sprzedawcę o okazanie stosowanych certyfikatów. (mt/mc)