Chip i Dale mieszkające w białostockim Akcent Zoo obudziły się z zimowego snu

26 marca, 2025

Akcent ZOO, fot. Hanna Kość Akcent ZOO, fot. Hanna Kość

Symbolem nadejścia wiosny są nie tylko pierwsze bociany, które już przyleciały do województwa podlaskiego, ale też obudzenie się niedźwiedzi w białostockim zoo. Chip i Dale spały od połowy grudnia.

Choć niedźwiedzie w Akcent Zoo nieco schudły w trakcie snu, to poza tym zimę zniosły dobrze.

– Misie obudziły się 24 marca i od 25 marca są na wybiegu. Oczywiście schudły, w szczególności Chip, ale to jest normalne, że tracą około 20% masy ciała. Poza tym ten sen, jak zwykle wpływa dobrze na niedźwiedzie. Po drzemce od razu zbyt wiele nie jedzą, ale są to teraz warzywa i jakieś orzechy. Jeszcze żywienie jest stosunkowo słabe, ono się wzmacnia i jest coraz bardziej treściwe z każdym miesiącem – mówi Sławomir Chlabicz, kierownik Akcent Zoo.