Charytatywny Koncert Świąteczny „Śledź Pingwina”

14 grudnia, 2024

To okazja zanurzyć się w świątecznym klimacie i jednocześnie wesprzeć dzieci, które każdego dnia zmagają się z chorobą. W Białymstoku trwa trzydniowy Charytatywny Koncert Świąteczny #śledźpingwina.

W sobotę (14.12) w Kinie Forum wystąpią lokalni artyści, którzy wykonają autorskie aranżacje świątecznych utworów.

Dochód z wydarzenia wesprze dwóch chłopców. To Jan Poniecki, trzyletni bohater który od urodzenia stawia czoła niezliczonym wyzwaniom zdrowotnym, to m.in. dysplazja bioder, stópki końsko-szpotawe i niedowład kończyn dolnych. Dochód z koncertu pomoże mu w codziennej rehabilitacji i zapewni niezbędne wsparcie. Drugi bohater nazywa się Julian Rybałtowski i ma dwa lata. Po odważnej bitwie z zapaleniem opon mózgowych, Julian wciąż walczy o każdy uśmiech, każdy krok do przodu. Jego codzienna podróż wymaga intensywnej rehabilitacji i troskliwej opieki. (red.)