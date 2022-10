Ceny chryzantem, stroików i zniczy. Jest drożej, ale białostoczanie kupują

Październik 29, 2022

Chryzantemy na bazarku/Fot. A. Topczewska Chryzantemy na bazarku/Fot. A. Topczewska

Tuż przed dniem Wszystkich Świętych sprawdzaliśmy ceny chryzantem, stroików i zniczy na białostockich bazarach. I sprzedający, i kupujący przyznają: jest drożej, ale na to nie żałują pieniędzy.

W różnych kolorach, różnej wielkości – chryzantemy w doniczkach po 30, 35, 40 zł. Można też trafić w cenie hurtowej – za 20 zł. Sztuczne stroiki ręcznie wykonane to cena ok. 60 zł, a stroiki z żywej jedliny i sztucznych kwiatów nawet po 120 zł. Znicze natomiast kosztują od 7-8 zł do 15 zł.

Na białostockich bazarach oraz w punktach sprzedaży kwiatów i zniczy ruch jest większy. Część białostoczan sprawdzała ceny, inni kupowali kwiaty na groby bliskich. Kwiaty są droże przynajmniej o 1/3 w porównaniu z ubiegłym rokiem – mówią mieszkańcy. Sprzedający nie ukrywają: przed świętami zawsze jest drożej. (at)

Na bazarach z mikrofonem była Aneta Topczewska: