„Budżet trudnej kontynuacji”. Prezydent Białegostoku przedstawił plan budżetu miasta na 2022 rok

Listopad 16, 2021

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Poznaliśmy plan budżetu Białegostoku na 2022 rok. Prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski nazywa go „budżetem trudnej kontynuacji”.

Planowane dochody miasta będą niższe, niż rok wcześniej o ponad 47 mln złotych. O ponad 45 mln złotych zmniejszą się natomiast wydatki w stosunku do planu budżetowego.

– To już szesnasty projekt budżetu miasta, który przedstawiam mieszkańcom Białegostoku. Znowu będzie mniejszy niż wcześniejsze – o ponad 47 mln złotych. Chciałbym móc powiedzieć, że będzie to budżet proinwestycyjny, bo chcemy nadal realizować ważne dla mieszkańców inwestycje – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Jednak mamy do czynienia ze spadkiem dochodów i konsekwencjami pandemii. Już w ubiegłym roku planując budżet na 2021 rok podkreślałem, że wychodzenie z recesji będzie długotrwałe i będziemy to odczuwać w budżetach Białegostoku na kolejne lata. Niestety, ten scenariusz się sprawdza.

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano 185 zadań inwestycyjnych, w tym ponad 40 z zakresu dróg. Łącznie na drogi i infrastrukturę towarzyszącą miasto planuje wydać ok. 135 mln złotych. Najważniejsze z nich to: intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) – 93,3 mln złotych, budowa i przebudowa ulic w zabudowie jednorodzinnej – 16,6 mln złotych oraz zadanie „Woonerf – ul. św. Rocha” – 10,2 mln złotych.

Na inwestycje oświatowe miasto zamierza przeznaczyć 55,8 mln złotych. Prawie 21 mln złotych ma być przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej obiektów oświatowych, m.in. Przedszkoli Samorządowych nr 31 i 39, VI i X LO, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Zawodowych nr 5.

Najważniejsze inwestycje z zakresu kultury to modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich (2 mln złotych) i rewaloryzacja zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w Białymstoku (2 mln złotych). (mt)