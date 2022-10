Budżet Obywatelski. „Białostocki Pilotażowy Program In Vitro” szansą dla bezpłodnych par

Październik 10, 2022

Konferencja prasowa – Budżet Obywatelski 2023 „Białostocki Pilotażowy Program In Vitro”, fot. A. Topczewska Konferencja prasowa – Budżet Obywatelski 2023 „Białostocki Pilotażowy Program In Vitro”, fot. A. Topczewska

Projekt do białostockiego Budżetu Obywatelskiego 2023 „Białostocki Pilotażowy Program In Vitro” jest szansą dla tych par, które od lat borykają się z problemami niepłodności.

Doktor Monika Leśniewska z Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku od wielu lat pracuje z takimi parami. – Niepłodność jest chorobą, to nie jest fanaberia naszych pacjentów. Procedura jest kosztowna, pacjenci często nie są w stanie zgromadzić funduszy na czas, a in vitro jest zazwyczaj jedyną realną szansą, by zostali rodzicami. Warto im pomóc – zachęcała do poparcia projektu podczas konferencji prasowej dr Leśniewska.

Profesor Sławomir Wołczyński, kierownik Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej USK w Białymstoku przypomniał, że 12 listopada 1987 roku urodziła się Magda – pierwsze dziecko po pozaustrojowym zapłodnieniu. – Urodziła się w Białymstoku, w wyniku naszych prac. Od tego czasu pracujemy wytrwale, ale sąsiednie regiony mają refundacje, jedynie Białystok refundacji nie ma. Mamy duży kryzys demograficzny i stwarzanie barier do rodzicielstwa jest nieetyczne – wskazywał prof. Wołczyński.

Zdaniem posła Roberta Tyszkiewicza ten program to pierwszy krok do pełnowymiarowego miejskiego programu in vitro w Białymstoku. – Nie może być tak, że wybitni specjaliści w zakresie leczenia niepłodności z naszego miasta, głównie pomagają pacjentom z innych regionów, a nie z Białegostoku. W ramach tego pilotażowego programu powstanie m.in. całe studium leczenia niepłodności metodą in vitro w Białymstoku – mówił poseł Tyszkiewicz.

Na ogólnomiejski projekt „Białostocki Pilotażowy Program In Vitro” można głosować do najbliższego poniedziałku (17.10). – 40 tysięcy złotych pozwoli na skorzystanie z dofinansowania 8 białostockim parom. Jeśli program zostanie przegłosowany będzie obejmował kobiety w przedziale wiekowym 20-40 lat. Pary (w związkach małżeńskich lub partnerskich) muszą mieszkać w Białymstoku od 12 miesięcy i mieć skierowanie od lekarza – wyjaśnia Jowita Chudzik, białostocka radna. (at)