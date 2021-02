„Boeing, Boeing”. Nowa farsa na deskach Dramatycznego

Luty 18, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

To historia poligamisty ze zmysłem do planowania, który wykorzystuje go do organizowania spotkań z trzema narzeczonymi – stewardessami różnych linii lotniczych. Ułożone co do minuty życie zmienia się wraz z pojawieniem Boeinga – samolotu szybszego niż inne. Tę komedię pomyłek będzie można zobaczyć na deskach Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

Jutro (22.02) premiera francuskiej farsy pod tytułem „Boeing Boeing” w reżyserii Witolda Mazurkiewicza.

– Premiera już jutro i jesteśmy gotowi. Jestem zadowolony ze współpracy, która była dla mnie przyjemnością. Z jednej strony pracowaliśmy w wygodnych warunkach, a z drugiej strony próby były przerywane przez obostrzenia i inne okoliczności zewnętrzne. Mimo tego jestem zadowolony ze współpracy z aktorami i spektakl jest wykonany profesjonalnie. Żałuję, że ta przygoda już się kończy, ale mam nadzieję, że Teatr Dramatyczny będzie długo zbierał owoce tej pracy – mówi reżyser, Witold Mazurkiewicz.

„Boeing Boeing” to wielki przebój światowych scen teatralnych, zagrana została w ponad 50 krajach. Na polskie sceny trafiła w pierwszej połowie lat 60. W białostockim teatrze będzie grana w najbliższy (19.02 – 21.02) i przyszły weekend (26.02 – 28.02). (ea/mc)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej