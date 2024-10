Blues Session, Happysad i Konie – piątkowe koncerty w Białymstoku

16 października, 2024

W najbliższy piątek 18 października, w Klubie Muzycznym Sześcian odbędzie się druga edycja Blues Session, w Zmianie Klimatu zagra Happysad a w Nie Teatrze wystąpi zespół Konie. Wydarzeniom patronuje Radio Akadera.

Klub Muzyczny Sześcian stanie się miejscem wyjątkowego bluesowego wydarzenia – Blues Session vol. 2. Na scenie pojawi się blisko dwudziestu białostockich muzyków, którzy razem stworzą niezapomnianą atmosferę tego wieczoru. Głównym gospodarzem i prowadzącym wydarzenia będzie Gęsia Skórka Blues Band, zespół założony przez Janusza Nowowsiaka i Marka Gąsiorowskiego. Podczas Blues Session vol. 2 publiczność usłyszy zarówno członków zespołu jak i wielu utalentowanych gości. Wśród nich znajdą się wokalistki Ada Pływaczewska, Ewa Duszczenko i Karolina Łapucka, a także wokaliści Seba Rutkowski, Jarosław Tioskow i Bjoern Nygards Kers. Dopełnieniem tego zestawu będą gitarzyści Maciej Samluk, Paweł „Szucher” Szuszkiewicz i Łukasz Przybysz, którzy swoim brzmieniem wprowadzą w klimat bluesa. Na scenie nie zabraknie również instrumentalnych perełek, takich jak saksofon George’a Sarokina, skrzypce Piotra Staniaka czy klawisze Michała Góreckiego. Całość dopełni harmonijka ustna Janusza Nowowsiaka. Jednym z najważniejszych gości wieczoru będzie Jarosław Tioskow – legenda polskiego bluesa, współzałożyciel i lider zespołu Kasa Chorych. Od lat 70. nieprzerwanie obecny na scenie, Tioskow jest autorem wielu kompozycji i tekstów, które przyczyniły się do rozwoju bluesa w Polsce. Jego muzyczna wrażliwość i doświadczenie sprawiają, że każdy jego występ staje się niezapomnianym przeżyciem.

W Zmianie Klimatu odbędzie się koncert zespołu Happysad, który jest częścią trasy promującej ich najnowszy album Pierwsza Prosta. To już dziewiąta płyta w dorobku zespołu, który nieprzerwanie od lat zdobywa serca fanów na polskiej scenie muzycznej. Co ciekawe podczas tych koncertów można usłyszeć utwory, które Happysad gra wyłącznie na kameralnych, klubowych wydarzeniach, co czyni tę trasę wyjątkową. Na scenie w roli „rozgrzewacza” pojawi się Maciej Ramisz, członek zespołu Happysad, który postanowił zaprezentować swoją solową twórczość. Artysta znany fanom grupy od ponad dekady, tym razem wystąpi w nowej roli, promując swój debiutancki album „Lepiej późno niż w ogóle”.

W Nie Teatrze w Białymstoku, miłośnicy twórczości Zbigniewa Wodeckiego będą mieli okazję doświadczyć wyjątkowego koncertu zespołu Konie, który w unikalny sposób interpretuje muzykę tego wielkiego artysty. Zespół Konie to grupa młodych pełnych pasji muzyków, którzy swoją artystyczną wizją i nowatorskim podejściem do twórczości Wodeckiego zdobyli uznanie zarówno krytyków jak i publiczności. Ich występy cieszą się ogromnym zainteresowaniem, czego dowodem są wyprzedane koncerty w prestiżowych miejscach, takich jak Filharmonia Kaszubska w Wejherowie, Oliwski Ratusz Kultury w Gdańsku czy Pałac Potockich w Krakowie, gdzie zagrali podczas słynnego Wodecki Twist Festiwal. To właśnie podczas tego festiwalu zdobyli uznanie za umiejętność łączenia klasyki z nowoczesnymi aranżacjami, co uczyniło ich koncerty prawdziwą gratką dla fanów muzyki Wodeckiego. (hp)