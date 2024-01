Blues Fighters i Musical Jam Live X w Białymstoku

22 stycznia, 2024

W najbliższy piątek, 26 stycznia, czekają na nas dwa wyjątkowe wydarzenia muzyczne. Do Białegostoku przyjadą zespół Blues Fighters i trójka utalentowanych artystów – Ewa Kłosowicz, Marcin Franc i Karina Komendera.

W Pubie 6-ścian wciągnie nas w wir bluesa zespół Blues Fighters, utworzony w 2021 roku w Poznaniu przez doświadczonych muzyków z różnych zakątków świata. Wokalista Chuc Frazier z Teksasu, basista Robert Fraska, perkusista Dariusz Nowicki i gitarzysta Wojciech Kubiak tworzą zgrany skład, który niedawno wydał album „Pretty Baby”, zdobywając uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia.

Tego samego wieczoru w Nie Teatrze odbędzie się koncert „Celebration” w ramach cyklu Musical Jam Live X, gdzie Ewa Kłosowicz, Marcin Franc i Karina Komendera zabiorą publiczność w muzyczną podróż po najpiękniejszych utworach musicalowych. Dziesiąte spotkanie z cyklu to okazja do świętowania, a artyści zapowiadają magiczną atmosferę, niezapomniane głosy i nietuzinkowy repertuar. To wyjątkowy wieczór dla miłośników muzyki w sercu Białegostoku. (hp)