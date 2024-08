Blisko 20 balonów wystartowało z kampusu Politechniki Białostockiej

23 sierpnia, 2024

Fiesta balonowa na kampusie Politechniki Białostockiej, fot.: Hanna Kość Fiesta balonowa na kampusie Politechniki Białostockiej, fot.: Hanna Kość

Tłumy białostoczan przyszły na rozpoczęcie tegorocznej Fiesty Balonowej. W piątek (23.08) od 6:00 blisko 20 kolorowych płacht wzbiło się w niebo z kampusu Politechniki Białostockiej.

W czwartek (22.08) popołudniu, ze względu na pogodę, żaden balon nie wystartował, udało się jedynie postawić dwa kosze i na nadmuchać płachty, co już budziło emocje i zachwyt wśród dzieci i dorosłych.

– Lot na niebie, to najpiękniejsze co może być. To bardzo fajny pomysł, żeby coś takiego zorganizować i bardzo fajnie to wygląda bardzo, bardzo kolorowo. Ja lubię takie poranki, a im są bardziej kolorowe balony, tym fajniej się patrzy. To niesamowite – mówili białostoczanie.

Prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej uważa, że baloniarstwo to wspaniały sport.

– Baloniarstwo buzi wyłącznie pozytywne emocje, a polega przede wszystkim na tym, żeby wykorzystać siły natury w taki sposób, żeby czerpać radość z lotu balonem, z poczucia przestrzeni, z oglądania tego, czego zazwyczaj nie widzimy. Baloniarstwo daje takie możliwości – mówiła tuż przed swoim startem prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Kolejne starty balonów będzie można oglądać w piątek (23.08) od 18:00 w Turośni Kościelnej. Tam też w sobotę (24.08) rano i popołudniu będą kolejne loty, a od 14:00 zaplanowano piknik rodzinny. Tegoroczna VI edycja Fiesty Balonowej zakończy się w niedzielę (25.08).

Na Fieście Balonowej „Dolina Narwi” z mikrofonem była Hanna Kość: