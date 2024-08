Biżuteria w Białymstoku – 5 najpopularniejszych rodzajów biżuterii wybieranych przez mieszkańców miasta

27 sierpnia, 2024

Jakie typy biżuterii są najczęściej wybierane przez białostoczan? Czy daje się zauważyć wyraźne trendy? Być może biżuteryjne upodobania białostoczan są niepowtarzalne i charakterystyczne tylko dla tego miejsca na mapie Polski? Przekonaj się, jakie ozdoby ciała wybierają białostoczanie!

1. Białostockie salony jubilerskie sprzedają mnóstwo złotej biżuterii!

Złoto nigdy nie wychodzi z mody. Wiele białostockich salonów jubilerskich potwierdza ten niesłabnący trend. Osoby gustujące w biżuterii szczególnie często wybierają modele wykonane ze złota. Nie ma tutaj znaczenia okazja ani to, czy dana osoba nabywa kosztowności dla siebie, czy chce wręczyć podarunek bliskiej osobie.

Bardzo często wybierane są więc złote pierścionki (także z kamieniami naturalnymi oraz szlachetnymi), naszyjniki, bransoletki, łańcuszki, wisiorki czy sygnety, a także grubsze łańcuchy (przede wszystkim przez panów). Modele biżuterii wykonywane ze złota próby 333 są bardzo popularne, ale rozpiętość wyborów obejmuje próby 585 oraz 750. Ta ostatnia wybierana jest nieco rzadziej.

2. Biżuteria wykonana ze srebra

Srebrna biżuteria jest kolejną na liście i cieszy się niezwykłą popularnością. Porównywalną z tą, którą osiągają ozdoby ciała ze złota. Te wykonywane ze srebra, które są wybierane przez białostoczan, to najczęściej:

wszelkiego rodzaju łańcuszki i wisiorki (panie);

srebrne bransoletki (panie);

grube bransolety oraz łańcuszki o większych ogniwach (panowie);

sygnety (panowie).

Osobną kategorią, która cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, są pamiątki na chrzest w postaci srebrnych medalików czy krzyżyków. Charakterystyczne dla Białegostoku i Podlasia jest zwłaszcza zainteresowanie prawosławnymi dewocjonaliami, co jest stosunkowo unikalną cechą lokalnych jubilerów takich jak https://www.marko.pl/jubiler-bialystok (sklepy z biżuterią z innych miast rzadko oferują produkty takie jak krzyżyki prawosławne czy srebrne obrazki z wizerunkami świętych).

3. Biżuteria z kamieniami od naturalnych po szlachetne

Biżuteria z kamieniami – zarówno szlachetnymi jak i naturalnymi – jest bardzo popularna w Białymstoku. Mieszkańcy chętnie wybierają pierścionki, naszyjniki i kolczyki zdobione diamentami, szafirami czy ametystami, ceniąc je za ich elegancję czy symbolikę. Zauważalny staje się wzrost zainteresowania personalizowaną biżuterią, której kamienie ozdobne i grawerunki wybierane są według osobistego znaczenia dla zamawiającego (data urodzin czy ważnego wydarzenia).

4. Eleganckie i luksusowe dodatki

Spinki do mankietów, klipsy do krawatów czy szpilki do marynarek cieszą się wyraźnym zainteresowaniem wśród mężczyzn w Białymstoku, którzy cenią sobie klasyczną elegancję. Praktyczność akcesoriów tego rodzaju jest oczywiście istotna, ale dodatki są kupowane głównie z powodów estetycznych i kwestii prestiżu. Białostockie salony jubilerskie oferują szeroką gamę takich dodatków – zarówno minimalistycznych, jak i bardziej okazałych, zdobionych kamieniami szlachetnymi czy personalizowanymi grawerunkami.

5. Biżuteria personalizowana

Personalizowana, czyli taka, jak bransoletki z grawerowanymi imionami, inicjałami czy ważnymi datami, stała się prawdziwym bestsellerem w Białymstoku. Wielu mieszkańców decyduje się na takie unikalne dodatki, traktując je jako pamiątki na szczególne okazje – rocznice, chrzciny czy urodziny. Możliwości personalizacji sprawia, że biżuteria staje się nie tylko ozdobą ciała, ale także emocjonalnym symbolem o dużej wartości sentymentalnej dla właściciela czy obdarowanej przez kupującego osoby.

Złoto, srebro, kamienie szlachetne – to materiały jubilerskie, które zawsze pozostają popularne. Biżuteria wykonana z tych materiałów jest szczególna w Białymstoku. Podobnie jak ozdoby personalizowane czy eleganckie dodatki w postaci spinek do koszul. Trendy zmieniają się jednak nieustannie, dlatego z pewnością na szczycie tej listy za jakiś czas znajdą się inne ozdoby. Warto jednak odwiedzać sklepy jubilerskie Marko, by dopytywać o aktualnie obowiązujące trendy i kupować biżuterią z nimi zgodną lub iść pod prąd utartym szlakom!