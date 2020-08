Pierwszy miesiąc BiKeR-a po przerwie. Ponad 55,5 tysiąca wypożyczeń roweru miejskiego

Sierpień 4, 2020

źródło: UM Białystok

Minął miesiąc, od kiedy w Białymstoku i w ościennych gminach po dłuższej niż zazwyczaj przerwie można korzystać z rowerów miejskich. W tym czasie bikery wypożyczano 55,5 tys. razy. Do systemu dołączyło też ponad 2,8 tys. nowych użytkowników.



Jak wynika ze statystyk, użytkownicy najchętniej korzystają z rowerów w środy (17,5 proc. wszystkich wynajmów). Dniem największego oblężenia systemu był 15 lipca – także środa. Wówczas padł lipcowy rekord wypożyczeń – z jednośladów skorzystano 2 348 razy.

– Średni czas wypożyczenia roweru w systemie BiKeR wynosi 19 minut i 20 sekund. Najpopularniejsze stacje wypożyczeń to: Piłsudskiego / Sienkiewicza (3108), następnie – Rynek Kościuszki (2830) i Kaczorowskiego / Wyszyńskiego (2260) – informuje Paulina Wójcicka z biura prasowego Nextbike Polska.

W ciągu minionego miesiąca użytkownicy najczęściej jeździli trasami: Sienkiewicza/Ryska do Piłsudskiego/Sienkiewicza (277 przejazdów), Kaczorowskiego/Wyszyńskiego do Boh. Monte Cassino/Wyszyńskiego (240 przejazdów) i Branickiego/Miłosza do Mieszka I/Piastowska – (202 przejazdy).

Białostoczanie w tym roku rozpoczęli korzystanie z systemu od 30 czerwca. Do dyspozycji mają 574 jednoślady, w tym 50 rowerów z fotelikami dla dzieci, 10 tandemów i 20 rowerów dziecięcych. To już siódmy sezon roweru aglomeracyjnego BiKeR. (mt/mc)