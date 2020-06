Bielsk Podlaski. WORD rozpoczyna egzaminy na kat. A

Czerwiec 16, 2020

Od środy (17.06) w bielskim oddziale WORD-u będzie już można zdawać egzaminy na kategorię A. To dobra wiadomość dla mieszkańców Bielska Podlaskiego oraz okolicznych powiatów, chcących zdobyć uprawnienia do kierowania motocyklem.

Dotychczas w Bielsku egzaminy mogli zdawać tylko kandydaci na kategorię B. W końcu jednak użytkowany przez WORD plac manewrowy przy ul. Widowskiej został przystosowany dla egzaminów na kategorię A.

Pierwszego dnia do egzaminu na kategorię A w Bielsku przystąpi siedmiu chętnych z jednego z okolicznych ośrodków kształcenia kierowców. Każdy ze zdających w tym dniu otrzyma drobne upominki. Natomiast ośrodek dostanie, ufundowany przez WORD Białystok, radar potrzebny przy kształceniu kandydatów.

WORD Białystok oferuje warunki promocyjne również innym OSK-om, które zechcą nawiązać współpracę przy tworzeniu grup egzaminacyjnych w filii w Bielsku. To bardzo dobre rozwiązanie organizacyjne dla ośrodków, które mogą jednego dnia zapewnić miejsca na egzaminie dla większej grupy swoich kandydatów. Docelowo WORD planuje przeznaczyć jeden dzień w tygodniu tylko dla większych grup z ośrodków szkolenia kierowców. Co ważne, w razie niepowodzenia zdający może jeszcze tego samego dnia przystąpić do powtórki. (mt/mc)