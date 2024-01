Bieg Pamięci Sybiru po raz szósty

10 stycznia, 2024

Bieg Pamięci Sybiru, fot. Ewelina Andrzejewska Bieg Pamięci Sybiru, fot. Ewelina Andrzejewska

Zbliża się 6. Bieg Pamięci Sybiru 2024. Podobnie jak w roku ubiegłym, odbędą się jego trzy odsłony: bieg w Białymstoku, we Wrocławiu oraz bieg wirtualny.

Bieg w Białymstoku odbędzie się 10 lutego – start i meta zlokalizowane będą w lesie Turczyńskim. Z kolei we Wrocławiu – 17 lutego, w lesie Osobowickim. Jak co roku, na trasie ok. 5-kilometrowych biegów stacjonarnych, znajdą się inscenizacje – mówi Piotr Popławski z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

Na wszystkie biegi trwają jeszcze zapisy. Zapisując się na bieg wirtualny i stacjonarny, można wziąć udział w akcji Biegnę dla Sybiraka. A wybrane imię i nazwisko Sybiraka lub Sybiraczki znajdzie się na numerze startowym biegacza.

10 lutego 1940 roku doszło do pierwszej z czterech masowych deportacji przeprowadzonych przez władze sowieckie, podczas których wywieziono na Sybir setki tysięcy obywateli polskich. Chcąc uczcić ofiary wydarzeń sprzed ponad 80 lat i pielęgnować pamięci o nich Muzeum Pamięci Sybiru i Fundacja Białystok Biega organizują Bieg Pamięci Sybiu.

O szczegółach 6. Biegu Pamięci Sybiru mówi Piotr Popławski z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku: