Bieg Pamięci Sybiru. Na listach startowych jest już ponad 700 biegaczy

Styczeń 28, 2022

fot. Krzysztof Karpiński fot. Krzysztof Karpiński

Już ponad 700 osób zapisało się na Bieg Pamięci Sybiru. Wydarzenie to w formie stacjonarnej odbędzie się 12 lutego w Lesie Solnickim.

W tym roku biegacze mogą wybrać konkretnego Sybiraka, ku pamięci którego przemierzą trasę.

Biegowi stacjonarnemu towarzyszyć będzie bieg wirtualny. To sami biegacze mogą decydować ile przebiegną kilometrów, gdzie i kiedy. Pobiec można więcej niż raz, ale jednorazowo musi to być minimum 5 kilometrów. Bieg wirtualny odbywać się będzie między 12 a 28 lutego.

Na bieg wirtualny zapisują się biegacze z całego świata. Jak dotąd zgłosili się zawodnicy z Australii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Białorusi i Niemiec.

Wydarzenie co roku odbywa się w lutym. To właśnie 10 lutego 1940 roku doszło do pierwszej z czterech masowych deportacji przeprowadzonych przez władze sowieckie, podczas których wywieziono na Sybir setki tysięcy obywateli polskich. (mt)