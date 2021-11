Białystok. Zespół Szkół Technicznych ma nowoczesną bazę kształcenia branży drzewnej

Listopad 23, 2021

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

Zakończyła się przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Grunwaldzkiej w Białymstoku. Powstał nowoczesny obiekt, który pozwoli lepiej dostosować ofertę edukacji zawodowej do potrzeb lokalnego rynku pracy.

W ramach inwestycji została wykonana kompleksowa przebudowa warsztatów szkolnych, a także wykonano zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

Budynek przynależał do dawnej fabryki włókienniczej, z przełomu XIX-XX wieku. Dostosowany on został do potrzeb osób niepełnosprawnych, jest tu nowy podział pomieszczeń, wymieniono stolarkę, docieplono ściany.

Obiekt wyposażono w instalacje, ale przede wszystkim w nowoczesne maszyny do zajęć praktycznych, np. w pilarki, szlifierki, strugarki, prasy montażowe, drukarki 3D.

Dobudowano również centrum wystawienniczo-konferencyjne oraz budynek magazynowy z wiatą.

– Teraz baza kształcenia zawodowego z ZST jest nowoczesnym obiektem edukacyjnym. Dzięki temu oferta kształcenia zawodowego branży drzewnej będzie lepiej dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Łączny koszt modernizacji wyniósł blisko 17 milionów złotych. (ea)