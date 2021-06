Białystok. Zbliża się termin zapisów na bezpłatną rehabilitację

Czerwiec 24, 2021

fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Od najbliższego wtorku (29.06) mieszkańcy Białegostoku będą już mogli zapisywać się na bezpłatną rehabilitację leczniczą i fizjoterapię. Z zabiegów będzie można skorzystać w drugim półroczu tego roku.

Z rehabilitacji będą mogły skorzystać osoby, które wymagają powrotu do zdrowia po przebytych urazach, chorobach, wypadkach. Pacjenci ze zmianami zwyrodnieniowymi, niedowładem kończyn i schorzeniami reumatycznymi.

Warunkiem jest zameldowanie na terenie Białegostoku lub wskazanie Białegostoku jako miejsca płatności podatku dochodowego.

W pierwszym półroczu 2021 roku z pakietów zabiegowych, zawierających m.in. ultradźwięki, laser, prądy czy ćwiczenia, skorzystało prawie 900 pacjentów. Wykonano ponad 850 zabiegów na kwotę prawie 260 tys. zł. W drugim półroczu jest planowanych 10 tur zabiegowych, po ok. 105 osób na jedną turę. Może więc zapisać się 1050 osób.

Zabiegi rehabilitacyjne, tak jak do tej pory, będą wykonywane w placówce przy ul. gen. J. Bema 2 w Białymstoku.

Zapisy telefoniczne na drugie półrocze 2021 r. będą przyjmowane od 29 do 30 czerwca pod numerami: 85 742 60 33, 533 463 985, 534 463 985 i 590 612 852, do momentu wyczerpania limitu – decyduje kolejność zgłoszeń. Osoba rejestrująca się do programu może zapisać dodatkowo jedną osobę. (mt)