Białystok z szansą na organizację UEFA Women’s Euro 2025

Listopad 17, 2021

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

PZPN stara się o organizację Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Kobiet (UEFA Women’s Euro 2025). Na liście potencjalnych miast, w których zawody te mogłyby się odbyć, jest Białystok.

W turnieju zaplanowanym na 2025 roku wezmą udział 24 drużyny. Wydarzenie o europejskim zasięgu byłoby dla Polski, jak również dla Białegostoku wielką szansą na promocję.

– Te rozgrywki cieszą się coraz większym powodzeniem. Myślę, że białostoczanie są spragnieni takiej piłki nożnej w wydaniu nie tylko ligowym, ale również europejskim, międzynarodowym. Poziom piłki nożnej wśród kobiet bardzo się podniósł i naprawdę są to już widowiskowe spotkania. Mam nadzieję, że nasza aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie – mówi prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski.

Miasta zainteresowane organizacją tych zawodów otrzymają szczegółowe wytyczne UEFA. Trzeba będzie spełnić nie tylko wymagania dotyczące infrastruktury, ale także przygotowania przestrzeni publicznej oraz obsługi drużyn, kibiców, gości VIP, mediów i sponsorów.

– Cieszymy się, że taka inicjatywa została podjęta. Mam nadzieję, że impreza takiej rangi odbędzie się w Białymstoku. Na pewno i stadion i miasto Białystok zasługują na to. My jako Podlaski Związek Piłki Nożnej będziemy wspierać we wszystkich działaniach, a szczególnie jeśli chodzi o głos doradczy przy doborze obiektów treningowych, być może trzeba je będzie też zmodernizować, doposażyć. Na pewno służymy tu prezydentowi radą i pomocą – mówi wiceprezes podlaskiego PZPN, Bogusław Nos.

UEFA swoją decyzję o wyborze Państwa-Gospodarza ogłosi na początku grudnia przyszłego roku. (mt)