Białystok. Z pasji do muzyki i poszanowania przyrody powstała Aleja Ambientowa

Listopad 23, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

W Białymstoku powstanie Aleja Ambientowa. Tak zdecydowali miejscy radni.

Jej nazwa ma kojarzyć się z przyrodą, ukojeniem od codziennego pędu, poszanowaniem dla planety. Dlatego została zlokalizowana w Parku Konstytucji 3 maja i biegnie przez Las Zwierzyniecki.

Nazwa ta również ma promować Ambient, który od ponad dekady w Białymstoku, ale także w całym kraju upowszechniają twórcy Festivalu Up2Date, którzy również byli pomysłodawcami tej nazwy.

– To pokrewieństwo pomiędzy naszym miastem a ambientem zauważyliśmy już dawno. Jednak wiosną tego roku, z konieczności pracując poza biurem na spacerach, uderzyło nas ono ponownie. Dlatego postanowiliśmy złożyć na ręce Zastępcy Prezydenta Białegostoku, Rafała Rudnickiego pismo z prośbą o utworzenie Alei Ambientowej – mówił Cezary Chwicewski, dyrektor kreatywny Up To Date Festival.

Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki przekonywał podczas sesji, że takie inicjatywy obywatelskie należy wspierać.

– Jeśli mamy do czynienia z inicjatywą obywatelską, z inicjatywą osób, które tworzą Festiwal Up2Date, to myślę, że naprawdę byłoby niewskazane, żeby tego działania nie poprzeć, które jest oddolne i autorstwa białostoczan – dodawał Rafał Rudnicki.

Za Aleją Ambientową głosowali wszyscy radni. (ea/mc)