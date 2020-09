Białystok. Warsztaty teatralne dla młodzieży w Teatrze Dramatycznym

Wrzesień 16, 2020

fot. Emilia Rogalska/Teatr Dramatyczny w Białymstoku fot. Emilia Rogalska/Teatr Dramatyczny w Białymstoku

Teatr Dramatyczny zaprasza młodzież w wieku od 13 do 15 lat na zajęcia teatralne. Miłośnicy tej dziedziny sztuki będą mogli szkolić swoje umiejętności pod okiem aktorki Krystyny Kacprowicz-Sokołowskiej.



Uczestnicy warsztatów będą mieli szansę popracować nad dykcją, oddechem i interpretacją tekstu, poćwiczyć swoją koncentrację, pamięć oraz wyobraźnię, a także dowiedzieć się, jak świadomie używać głosu i swobodnie poruszać się po scenie.

– Teatr – to przede wszystkim praca zespołowa, ale też i magia. To właśnie staram się przekazać moim uczniom już od 26 lat. Fantastyczne jest to, gdy grupa młodych ludzi dąży razem do wspólnego celu. Bycie ze sobą, budowanie zaufania, tworzenie relacji, często nawet przyjaźni, lojalności to wszystko buduje zespół, ale i jest też najtrudniejsze we wspólnej, grupowej pracy – mówi Krystyna Kacprowicz-Sokołowska.

Warsztaty trwają od października do czerwca roku następnego (rok warsztatowy powiązany jest z trybem szkolnym i sezonem artystycznym). Rok warsztatowy podzielony jest na trzy kwartały. Odpłatność za warsztaty to 420 złotych za każdy kwartał (październik – grudzień, styczeń – marzec, kwiecień – czerwiec).

Zajęcia w grupie 13-15 lat odbywać się będą w każdy poniedziałek w godzinach od 16:30 do 18:30. Zakończeniem warsztatów będzie pokaz finałowy na scenie Teatru Dramatycznego.

Zapisy na zajęcia trwają do końca września, poprzez formularz online: https://forms.gle/ChEjT1TEvC8tfvpB7. Należy go poprawnie wypełnić i przesłać. Liczba uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowych informacji udziela koordynatorka warsztatów: Emilia Rogalska, tel: 693 001 801, e-mail: edukacja@dramatyczny.pl. (mt/mc)