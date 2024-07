Białystok – Warszawa pociągiem w 1,5 godziny!

29 lipca, 2024

Wizualizacja stacji Białystok po modernizacji/źródło: Twitter PKP PLK SA Wizualizacja stacji Białystok po modernizacji/źródło: Twitter PKP PLK SA

Mieszkańcy Podlasia mają powód do radości! Od września podróż pociągiem z Białegostoku do Warszawy będzie znacznie szybsza. Dzięki modernizacji linii Rail Baltica, najnowszy pociąg pokona tę trasę w zaledwie 1,5 godziny.

Zmiany w czasie dojazdu z Białegostoku do Warszawy zaczną obowiązywać od 1 września, czyli korekty rozkładu jazdy na kolei. Od września pojawi się również nowy pociąg, który wyjedzie z Białegostoku i dojedzie do stolicy bez postojów. Pozwoli to na skrócenie czasu podróży do 1,5 godziny.

Dzięki modernizacji linii kolejowej Rail Baltica, najnowszy skład osiągnie prędkość 160 km/h, co przełoży się na krótszy czas podróży. Koszt inwestycji to ponad 3 miliardy złotych. (pc)

Posłuchaj co mówi Tomasz Łotowski Rzecznik Prasowy Polskich Linii Kolejowych: