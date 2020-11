Białystok. W Parku Konstytucji 3 Maja może być Aleja Ambientowa

Listopad 18, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Białystok może mieć Aleję Ambientową. Czy tak się stanie zdecydują radni na najbliższej sesji zaplanowanej na poniedziałek (23.11). Jeżeli powiedzą tak, będzie to druga, po Alei Bluesa, muzyczna aleja w mieście.

Aleją Ambientową miałaby być główna alejka w Parku Konstytucji 3 Maja. Z wnioskiem o nadanie tej nazwy wystąpiło Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno Społeczne – organizator Up To Date Festival.

Ambient to gatunek muzyki elektronicznej, inspirowany naturą, tworzony z myślą o wytchnieniu od współczesnego życia w pośpiechu. Ten stosunkowo młody gatunek muzyczny cieszy się na świecie ogromną popularnością. Białystok od ponad dekady – dzięki Up To Date Festival i jego organizatorom – stanowi jeden z ważniejszych ośrodków wspierających ten gatunek muzyki w Polsce. To tu narodził się cykl Salonów Ambientu, a w ramach Up To Date Festival odbywa się seria koncertów pt. Centralny Salon Ambientu, które stanowią zwieńczenie całorocznej aktywności poświęconej muzyce ambient, prowadzonej w całej Polsce. To również w Białymstoku został zapoczątkowany Ambient Park, do dziś największe wydarzenie ambientowe w tej części Europy – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Lokalizacja Alei Ambientowej nie została wybrana przypadkowo. Pięknie utrzymany park sąsiadujący z wyjątkowym rezerwatem natury to jedno z ulubionych miejsc spacerów białostoczan. Miejsce to więc bardzo dobrze komponuje się z ideą tego gatunku muzyki, czyli przyrodą i wyciszeniem. (mt/mc)