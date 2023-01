Białystok. Unikalny generator do diagnostyki nowotworów

Styczeń 12, 2023

Radiofarmaceutka przy generatorze, fot. Hanna Kość Radiofarmaceutka przy generatorze, fot. Hanna Kość

Zaawansowana i najnowocześniejsza diagnostyka nowotworów, w tym m.in. raka gruczołu krokowego, jest już dostępna w Białymstoku. LOMiRT – spółka celowa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zakupiła nowoczesny generator, dzięki któremu możliwe jest wytwarzanie radiofarmaceutyków. Jest to drugie takie urządzenie w Polsce.

Medycyna nuklearna zajmuje się wykorzystaniem promieniowania jonizującego do diagnostyki i leczenia. Dzięki radiofarmaceutykom można wykrywać nawet niewielkie ogniska nowotworowe.

– Jest to urządzenie, które umożliwi bardzo nowoczesną i wczesną diagnostykę raka stercza i guzów endoneurokrynnych – zapewnia prof. Janusz Myśliwiec, wojewódzki konsultant w dziedzinie medycyny nuklearnej.

Aktualnie rozpoczęła się rekrutacja do projektu naukowo-badawczego prowadzonego przez UMB z wykorzystaniem nowego urządzenia.

– Zapraszamy pacjentów z rakiem gruczołu krokowego zarówno przed wdrożeniem leczenia, jak i przy podejrzeniu wznowy choroby – mówi dr Małgorzata Mojsak, kierownik laboratorium obrazowania molekularnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. – Są pewne kryteria kwalifikacji do projektu, ale są na tyle szerokie, aby objąć wszystkich pacjentów, którym ta diagnostyka może wnieść korzyści w dalszym postępowaniu klinicznym.

Udział w projekcie jest obecnie jedynym sposobem na bezpłatne przeprowadzenie tego badania. Komercyjnie kosztuje ono około siedmiu tysięcy złotych. W ciągu najbliższych tygodni badania mają być również dostępne w ramach umowy z NFZ.

Daniel Górski, dyrektor zarządzający Lomirt zwraca uwagę na trzy aspekty, jakie daje wprowadzenie generatora.

– Pierwszy to obszar kliniczny. Możemy wykonywać wysokoprecyzyjne badania diagnostyczne dla naszych pacjentów. Po drugie otwiera nam to drogę do wdrożenia wysokospecjalistycznego leczenia nowotworów. I trzeci to aspekt naukowy. Przy czym na nauka w wykonaniu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nie jest nauką teoretyczną. Najczęściej wykonujemy badania naukowe, w których pacjenci realnie otrzymują nową terapię – mówi Daniel Górski.

Zakup generatora był możliwy dzięki grantowi naukowemu, który otrzymał Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. (hk)