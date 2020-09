Białystok. Ul. Klepacka już przejezdna

Wrzesień 21, 2020

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

Kierowcy mogą już jeździć ul. Klepacką na odcinku od skrzyżowania z ul. Barszczańską do skrzyżowania z ul. Lawendową. W tym miejscu obowiązuje czasowa organizacja ruchu.

Dzięki otwarciu tuneli w ul. Klepackiej mieszkańcy zyskują kolejny bezkolizyjny przejazd pod torami kolejowymi, który usprawnia dojazd do osiedla Starosielce, zlokalizowanego po zachodniej stronie miasta. Na przebudowywanym odcinku ulicy wciąż trwają prace budowlane, dlatego można tamtędy jeździć według czasowej organizacji ruchu, przy ograniczeniu prędkości do 30 km/h. Przewidywany termin zakończenia wszystkich robót to koniec listopada.

– Przebudowa ulicy Klepackiej to odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Przed rozpoczęciem prac to miejsce było niebezpieczne, miedzy innymi ze względu na niestrzeżone przejazdy kolejowe. Ten problem został wyeliminowany – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

W ramach prac pod ul. Klepacką powstały tunele, nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, zjazdy, ścieżki rowerowe, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie uliczne, podziemny zbiornik retencyjny z przepompownią i urządzeniami do oczyszczania ścieków opadowych. To wszystko przyczyni się do poprawy ruchu w tej części miasta, odciąży sąsiednie ulice i ułatwi przejazd autobusom komunikacji miejskiej. (mt/mc)