Białystok – stolicą młodych naukowców! Rozpoczęła się 1st International Young Researchers Conference

5 września, 2024

źródło: Politechnika Białostocka źródło: Politechnika Białostocka

W Białymstoku rozpoczęła się długo oczekiwana I Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców! To wydarzenie, które na najbliższe dwa dni zamieni Politechnikę Białostocką w prawdziwe centrum innowacji i nauki. Młodzi, ambitni badacze z różnych części świata zgromadzili się, by zaprezentować swoje najnowsze odkrycia i pomysły.

Politechnika Białostocka gości dziś wyjątkowych gości – młodych naukowców, którzy przyszli podzielić się swoją pasją do badań. Konferencja, która potrwa do 6 września, to nie tylko okazja do prezentacji prac naukowych, ale także do nawiązania nowych znajomości i wymiany doświadczeń.

Uczestnicy wydarzenia mają przed sobą bogaty program. Oprócz sesji naukowych, podczas których prezentowane są wyniki badań z różnych dziedzin, takich jak automatyka, informatyka czy inżynieria środowiska, organizatorzy przygotowali również szereg atrakcji dodatkowych. Networking, warsztaty rozwijające umiejętności miękkie oraz gra terenowa – to tylko niektóre z propozycji, które urozmaicą pobyt w Białymstoku.

– Udział w konferencji to nie tylko możliwość zaprezentowania swoich badań, ale także szansa na nawiązanie kontaktów, które mogą zaowocować przyszłą współpracą naukową – mówi mgr inż. Adriana Dowbysz z Samorządu Doktorantów Politechniki Białostockiej.

I Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców to wydarzenie, które pokazuje, że młode pokolenie naukowców jest pełne pomysłów i energii. Białystok na dwa dni stał się centrum naukowej dyskusji, a Politechnika Białostocka – miejscem, gdzie rodzi się przyszłość nauki. (pc)