Białystok. Powołano miejskiego rzecznika praw ucznia

Maj 31, 2021

źródło: UM Białystok/fot. D. Gromadzki źródło: UM Białystok/fot. D. Gromadzki

W Białymstoku powołano rzecznika praw ucznia. To nowa funkcja, która powstała na wniosek Młodzieżowej Rady Miasta, a pełnić ją będzie Mariusz Tarasiuk, który dotychczas pracował w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego.

– Przede wszystkim chodzi o propagowanie praw uczniów, o wspieranie ich. Każda społeczność chce mieć swoje prawa oraz, żeby były one przestrzegane. Uczeń w zderzeniu ze szkołą, dyrektorem czy nawet nauczycielem jest na straconej pozycji. Natomiast jeżeli będzie to osoba z urzędu, która reprezentuje interesy ucznia, to pozycja takiego młodego człowieka będzie zupełnie inna – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Rzecznik praw ucznia Mariusz Tarasiuk przyznaje, że będzie starał się być pomostem pomiędzy uczniami – nauczycielami i rodzicami.

– Rzecznik praw ucznia na pewno będzie bronił wszystkich uczniów Białegostoku. Przede wszystkim będę stał na straży ich praw, reprezentował samorządy uczniowskie, rodziców i budował mosty pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami, aby uzyskać porozumienie, drogą mediacji – mówi Mariusz Tarasiuk.

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Dominika Łapińska, która zabiegała o ustanowienie rzecznika praw ucznia jest przekonana, że była to słuszna inicjatywa.

– Powołanie miejskiego rzecznika praw ucznia od samego początku było jednym z kluczowych projektów obecnej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Białystok. Jesteśmy przekonani, że obecność rzecznika zwiększy jeszcze bardziej ochronę praw uczniów i tym samym polepszy komfort nauczania w białostockich szkołach – dodaje Dominika Łapińska.

Miejski rzeczniki praw ucznia oficjalnie rozpocznie swoją pracę od wtorku (1.06).