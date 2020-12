Białystok. Ponad 2,3 mln złotych dotacji na projekty edukacyjne

Grudzień 1, 2020

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Trzy białostockie szkoły podstawowe otrzymają unijne wsparcie na podniesienie jakości oferty edukacyjnej. Umowy na ten cel podpisał we wtorek (01.12) marszałek województwa Artur Kosicki.

Otrzymane pieniądze pozwolą na przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów czy szkoleń dla nauczycieli. Szkoły za otrzymane wsparcie będą też mogły doposażyć swoje pracownie, czy zakupić potrzebne pomoce dydaktyczne.

– Jest to kolejne dofinansowanie z funduszy europejskich udzielone białostockim szkołom. To niezwykle ważne, aby rozszerzać ofertę edukacyjną szkół w naszym regionie. Dzięki temu, uczniowie i nauczyciele mogą rozwijać swoje kompetencje, a co za tym idzie, poszerzać wachlarz umiejętności, niezbędnych w przyszłości – podkreślił marszałek Artur Kosicki.

Pieniądze otrzymają: SP nr 16 (ponad 900 tys. złotych), SP nr 26 (ponad 1 mln złotych) i SP nr 38 (niemal 400 tys. złotych). (mt/mc)